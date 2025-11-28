Nelson Acosta fue internado de urgencia en una clínica de Rancagua tras presentar complicaciones de salud

Preocupación nuevamente en el fútbol chileno por Nelson Acosta, histórico exentrenador de la Selección chilena y quien llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998.

Es que el otrora adiestrador del combinado nacional, además de otros clubes chilenos, ingresó la mañana de este viernes a Urgencias de la Clínica Isamédica en Rancagua, tras presentar complicaciones de salud

El ex DT, quien fue diagnosticado en 2017 con Alzheimer, presentó una disminución en la frecuencia cardiaca y está estable dentro del delicado estado de salud en que se encuentra.

Por lo mismo, se espera que sea ingresado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) para recibir atención especializada.

Consignar que a nivel de clubes, Nelson Acosta fue campeón con Cobreloa (Apertura 2003 y Clausura 2004) y con Everton en el Torneo de Apertura 2008.

PURANOTICIA