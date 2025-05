Nelson Acosta enfrenta un grave deterioro en su salud: "Ya no habla ni hace gestos"

Nelson Acosta, uno de los entrenadores de mayor relevancia en la historia de la Selección Chilena, a la que clasificó al Mundial de Francia y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney, enfrenta un grave deterioro en su salud.

Según su amigo y eterno ayudante en los equipos que dirigió, Ítalo Traverso, el ex DT de 80 años “ha empeorado su salud” producto del Alzhéimer.

“Nelson ya no habla, no hace gestos, le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, señaló Traverso.

El PF, asimismo, criticó la falta de reconocimiento del fútbol chileno hacia Acosta, a pesar de conocerse hace años su situación médica.

“Hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido”, señaló el ex ayudante del estratega nacido en Uruguay.

PURANOTICIA