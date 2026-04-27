"Necesitan carácter": Humberto Suazo criticó el arbitraje tras caída de San Luis de Quillota ante Cobreloa

San Luis de Quillota no pudo ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama y cayó por 3-1 por la Liga de Ascenso.

Una vez concluido el compromiso, el técnico del cuadro "canario", Humberto Suazo, analizó el tropiezo frente a la escuadra loína en diálogo con la señal de TNT Sports.

En la instancia, el estratega manifestó: "Muy triste por la derrota. Lo había conversado con el grupo: era importante dar un paso hacia adelante con este tipo de rivales que van a estar en la parte alta. No estuvimos a la altura: perdimos muchos duelos, tuvimos varios errores en los goles. Pero esto sigue. Queda amargura, veníamos de un triunfo y enfrentamos a un gran rival. Nos sobrepasó y pudo ganarnos".

Sumado a su autocrítica, "Chupete" deslizó cuestionamientos indirectos hacia el cometido del árbitro Francisco Soriano. Sobre el referí, señaló: "Siempre digo: necesitan carácter para arbitrar. Con todo el respeto que se debe, siempre se los he dicho. Más allá no voy a hablar. En las imágenes está todo, pero hay que enfocarse en nuestro equipo. No estuvimos a la altura de este partido".

Profundizando en el desarrollo del juego, el director técnico de los quillotanos añadió: "Veníamos con otra disposición. A intentar ganar, no se pudo. Llevamos nueve fechas, hay que trabajar mucho. Es una derrota dolorosa, pero siempre confío en el proceso. Por momentos hemos jugado partidos muy buenos. No estuvimos a la altura del rival y nos vamos tristes y dolidos. En esta división son todos los equipos muy duros".

Para cerrar sus declaraciones, Suazo proyectó los próximos desafíos de su escuadra y sostuvo: "Hay que trabajar, mover piezas y ojalá seguir la senda del triunfo de local".

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