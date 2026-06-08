Unión La Calera disputará semifinales de Copa de la Liga ante Coquimbo Unido

Con la clasificación de Unión La Calera el domingo, quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán las semifinales de la Copa de la Liga.

Junto a los cementeros, integran el grupo de cuatro equipos O’Higgins, Ñublense y Coquimbo.

Las parejas ya están definidas: Unión La Calera enfrentará a Coquimbo Unido, mientras que O'Higgins se medirá con Ñublense.

Estos duelos, que serán de ida y vuelta, se disputarán entre el 6 y el 15 de julio.

Los ganadores de cada llave se enfrentarán en la final del torneo, la cual está programada para el sábado 18 de julio en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El equipo que resulte campeón de la Copa de la Liga se quedará con el Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y, además, accederá a las semifinales de la Supercopa de Chile del próximo año.

PURANOTICIA