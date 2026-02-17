Natalia Duco advierte por uso del Estadio Nacional para conciertos: "El deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas"

El deplorable estado en el cual quedaron las canchas de los estadios Ester Roa Rebolledo, Nacional y Sausalito tras los conciertos de Chayanne volvió a poner sobre la mesa el debate en torno al uso de estos recintos para espectáculos masivos, materia que abordó la futura ministra del Deporte, Natalia Duco.

Tras una reunión que sostuvo con la actual autoridad de la cartera, Jaime Pizarro, para abordar el traspaso de la orgánica el próximo 11 de marzo, la exatleta reconoció que "es un tema conflictivo, hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales".

"Es algo que vamos a determinar. Lo único que les puedo adelantar es que el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas y que la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera. Hay que ver cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso, y por eso no estamos informando", agregó.

Respecto a la cita que sostuvo con el exfutbolista, la otrora lanzadora de la bala explicó que "hablamos de infraestructura, avanzamos mucho en ese tema. La idea es poder traspasar toda la información necesaria para ser responsable en la continuidad de los procesos administrativos por sobre todo, pero también poder absorber, aprender y tener todo lo que se hace para también llegar con nuestra nuestra nueva forma de mirar el deporte, continuar con las cosas positivas, pero también prontamente anunciar cuáles van a ser nuestros lineamientos, los focos de desarrollo y cuál va a ser nuestra mirada de innovación en el deporte".

Duco también valoró el diálogo sostenido con Pizarro. "Ha sido una reunión donde él ha traspasado la información correcta, pero ahora yo asumo otro rol y ahí viene mi oportunidad de tener mi visión, apoyada por el Presidente electo José Antonio Kast, que me ha dado toda la confianza para hacer los cambios que queremos hacer. Para eso vamos a tener cuatro años para hacer los cambios necesarios, dejar nuestro sello personal en pro del alto rendimiento, pero sobre todo de la familia", puntualizó.

Por último, abordó las críticas que surgieron luego de su elección en el cargo a raíz de la sanción por dopaje positivo en 2019. "Yo respeto todo lo que opinen, no tengo nada que decir de lo que opinen las personas de mí, creo que están en su derecho. Yo estoy enfocada en hacer mi trabajo y mi trabajo, prepararme como ministra y no enfocarme en los comentarios de otros, sino que en hacer las cosas bien", sentenció.

PURANOTICIA