Mundial Sub 20: Ministro de Seguridad asegura que Carabineros está preparado para enfrentar las contingencias

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a las amenazas que circulan en redes sociales en contra de la selección de Argentina, en el contexto del próximo Mundial Sub 20. En un mensaje que busca llevar tranquilidad a la población, el secretario de Estado afirmó que las autoridades están preparadas para cualquier eventualidad.

En el marco de la Cumbre de Seguridad Pública 2025 en El Quisco, Cordero señaló que este es un “Mundial que ha sido ampliamente objeto de preparación por los organizadores y la policía”.

El ministro Cordero aseguró que las autoridades chilenas se han estado preparando para el evento, incluyendo la capacitación de los oficiales y suboficiales de Carabineros que se encargarán de escoltar a las distintas delegaciones. “Carabineros ha estado trabajando en cada una de esas contingencias u otras que se pudieran focalizar hacia el futuro”, añadió.

Las amenazas a través de redes sociales contra el equipo argentino surgieron luego de los violentos incidentes protagonizados por hinchas de la U en un partido en Argentina, pero las autoridades han enfatizado que se han tomado todas las medidas preventivas necesarias.

