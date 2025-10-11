Mundial Sub-20: Con dos partidazos parten los cuartos de final este sábado

Tras completar los octavos de final el pasado jueves, este sábado darán inicio los cuartos de final del Mundial sub 20 que se disputa en el país, con el dueño de casa ya eliminado.

La acción arranca a las 17:00 horas, momento en que las selecciones de España y Colombia medirán fuerzas en el estadio Fiscal de Talca.

Luego de sortear con bastante dificultad la fase de grupos, el cuadro hispano dio cuenta de Ucrania por la cuenta mínima. Los cafetaleros, en cambio, extendieron su invicto en la competición al eliminar a Sudáfrica con un marcador de 3-1.

El plato fuerte de la jornada, en tanto, tendrá lugar en el estadio Nacional, recinto que desde las 20:00 será testigo del choque entre Argentina y México, verdugo de la Roja en la ronda anterior.

La Albiceleste es el único equipo que queda en competencia con puntaje perfecto, después de haber arrasado en su zona con nueve puntos y haber despachado a Nigeria en la siguiente instancia.

Los aztecas, en tanto, sumaron cinco unidades en el grupo C -el cual compartieron con Brasil, Marruecos y la mencionada España- y en octavos golearon al combinado criollo por 4-1.

Cabe recordar que los otros cruces se llevarán a cabo este domingo.

PURANOTICIA