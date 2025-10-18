Mundial Sub 20: Colombia y Francia disputan el tercer puesto

Colombia y Francia jugaron sus cartas para llegar a la final del Mundial Sub 20 de Chile, pero no lo consiguieron.

El elenco sudamericano cayó ajustadamente (1-0) ante Argentina mientras que los europeos fueron eliminados por Marruecos por lanzamientos penales.

Por ello, ambas escuadras jugarán este sábado (16 horas en el Estadio Nacional) el partido para definir el tercer puesto en la Copa del Mundo.

Colombia, para este duelo, recuperó a su figura, Néiser Villarreal, quien se perdió por suspensión la semifinal ante Argentina y pelea por la Bota de Oro del torneo, con cinco goles.

La oncena colombiana será con Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Emilio Aristizábal, Néiser Villarreal y Óscar Perea.

En Francia, en tanto, estará presente Lucas Michal, quien también suma cinco goles.

La formación del elenco dirigido por Bernard Diomedé será con Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Toure, Lucas Michal y Anthony Bermont.

El duelo será arbitrado por el somalí Omar Abdulkadir Artan.

La final del Mundial Sub 20 entre Marruecos y Argentina se jugará este domingo a partir de las 20 horas en el Estadio Nacional.

