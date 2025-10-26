Click acá para ir directamente al contenido
Mundial de Ciclismo: Lavreysen agrandó su leyenda y conquistó su vigésimo oro a nivel planetario
Domingo 26 de octubre de 2025 19:39
El neerlandés Harrie Lavreysen hizo historia la tarde de este domingo en el Velódromo de Peñalolén y conquistó su vigésima medalla de oro a nivel mundial gracias a su sólida actuación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista.

"La Bestia" -como es apodado el europeo- se impuso con ventaja en dos mangas al británico Matthew Richardson, adjudicándose el primer lugar en la prueba de velocidad individual. El tercer lugar fue para el australiano Leigh Hoffman.

De esta manera, el nacido en Luyksgestel confirmó su dominio en la disciplina cosechando su cuarta presea dorada en suelo nacional, donde también ganó en velocidad por equipos, keirin y la carrera contrarreloj.

"Es el estándar mundial. Estar cerca de él y compartir ese saludo final fue un honor", dijo Hoffman, demostrando su respeto y admiración por los logros de Lavreysen.

