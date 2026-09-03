Mourinho elogia a Pellegrini y se arrepiente de sus dichos: "Dije comentarios muy estúpidos"

El Betis de Manuel Pellegrini tendrá este viernes un duro desafío frente al poderoso Real Madrid, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de La Liga española 2026-2027 que se disputará en La Cartuja.

El partido tendrá además un ingrediente especial: marcará el reencuentro entre Pellegrini y el portugués José Mourinho, quien regresó a la banca del conjunto merengue.

Ambos entrenadores tienen una historia previa que se remonta a 2011, durante la primera etapa de Mourinho al mando del Real Madrid. En aquella oportunidad, el portugués lanzó duras críticas contra el técnico chileno, cuestionando que Pellegrini dirigiera al Málaga después de haber pasado por el conjunto madrileño.

Sin embargo, previo al nuevo enfrentamiento, Mourinho se mostró arrepentido de aquellas declaraciones y tuvo palabras de admiración para Pellegrini, a quien incluso calificó como "un ejemplo de persona".

"No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido", reconoció "Mou" en conferencia de prensa.

El técnico portugués también recordó distintos episodios que han marcado su relación con Pellegrini y destacó especialmente dos situaciones en las que, según su relato, el entrenador chileno tuvo gestos de consideración hacia él.

"Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque el campeonato que ganó en la Premier con el Manchester City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea, el Liverpool sería campeón, pero ganamos. Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, abrazodespués", añadió.

MOURINHO ANTICIPA DUELO EXIGENTE

Respecto del encuentro de este viernes, Mourinho anticipó que el Real Madrid deberá mostrar su mejor versión para superar al equipo dirigido por Pellegrini, al que calificó como un rival de gran nivel.

"Tenemos que ver a un gran Real Madrid. Si no, no ganaremos. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí... Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra".

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