Mosa y opción de que Vidal no siga en Colo-Colo: "Sus actos hablan por sí solos"

Pese a que renovó su contrato con Colo-Colo hasta 2026 automáticamente, debido a los minutos jugados en esta temporada, la continuidad de Arturo Vidal en el Cacique para la siguiente campaña está en incertidumbre.

Es que fue el propio volante y referente quien, antes de viajar a Puerto Montt para disputar un amistoso, puso en duda su estadía en el cuadro albo tras el término de este año.

Uno que se refirió a las declaraciones del "King" fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. En ese sentido, el timonel expresó a ESPN: "Esto habla de lo leal que es Arturo, sus actos hablan por sí solos. Él siente que si Colo-Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar; esperemos que sea a la Copa Libertadores".

"Este ha sido un año bien accidentado y espero que clasifiquemos y podamos reforzar al equipo para ir a competir a una copa con Arturo Vidal también", añadió el empresario de origen sirio.

Consultado por el avance en el proyecto de remodelación del estadio Monumental, el directivo comentó: "Nosotros estamos trabajando lento, pero seguro. Hemos hecho dos cosas importantes: ya tenemos un plan de negocios y también encargamos un preproyecto".

"Ahora tenemos que dar con la compañía que nos va a ir a buscar los recursos, donde hemos tenido cuatro o cinco alternativas top a nivel mundial. Ojalá seguir avanzando en este sueño de todos los colocolinos, que es tener una 'ruca' nueva", concluyó Mosa.

PURANOTICIA