Mosa reitera llamado a la cautela pese al buen momento de Colo-Colo y proyecta su continuidad al mando de Blanco y Negro

La actualidad deportiva de Colo-Colo lo sitúa actualmente como el líder exclusivo de la Liga de Primera, reflejando una mejoría sustancial en su desempeño futbolístico en comparación a lo exhibido el año pasado. Frente a este escenario de éxito, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, optó por un discurso marcado por la prudencia y el llamado a la calma.

En el marco de una actividad oficial realizada junto al plantel en el Hospital Luis Calvo Mackenna, el máximo dirigente se refirió al positivo presente que atraviesa el equipo en el plano local. "Es un buen momento, hemos trabajado para eso. Estamos líderes en las dos competencias, pero como se lo he dicho a los jugadores y al cuerpo técnico: no hemos ganado nada. Estamos recién en la octava fecha, hay que seguir concentrados y no perder el foco", advirtió el directivo.

Respecto a las posibilidades de alcanzar el título y la presión de ser favoritos, Mosa prefirió no adelantarse a los resultados futuros, enfatizando que el camino aún es largo para el cuadro popular. "No hay que poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que ir partido a partido. No le hemos ganado a nadie y si queremos llegar al objetivo final no nos podemos desviar", aseguró de forma tajante.

Por otro lado, el empresario aprovechó la instancia para realizar un balance de su gestión al frente de Blanco y Negro, la concesionaria que rige los destinos del club. "Soy muy autocrítico, sé que se cometen errores pero también hay aciertos. Tenemos una institución que ha sacado buenos números en lo financiero y una cantera importante", puntualizó sobre su labor administrativa.

En esa misma línea, el líder del conjunto de Macul se refirió a sus aspiraciones personales dentro de la dirigencia, confirmando su intención de permanecer en el cargo para encabezar planes a largo plazo. "Claro que quiero seguir. Hay proyectos muy importantes que me gustaría continuar, como el tema del estadio, consolidar el primer equipo y los juveniles", reconoció el timonel albo.

Finalmente, al ser consultado sobre el futuro de los jugadores que se encuentran a préstamo y la posibilidad de extender sus vínculos, Mosa transmitió serenidad respecto a los tiempos legales y contractuales. "Nos tienen tranquilos los contratos que hicimos. El minuto que llegue de tomar la decisión la vamos a tomar, pero aún es pronto", concluyó el presidente.

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