Mosa califica de "un poco excesivo" el castigo a Vidal y niega haber recibido ofertas por Cepeda

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sacó la voz tras la reunión del directorio de la concesionaria que administra a Colo-Colo y abordó varios temas por los cuales el conjunto popular ha estado en la palestra durante los últimos días.

Uno de ellos fue la sanción de dos partidos que le aplicó el Tribunal de Disciplina a Arturo Vidal, quien recibió doble cartulina amarilla en la derrota ante Audax Italiano y, de acuerdo al árbitro Fernando Véjar, profirió insultos en su contra cuando fue expulsado del pleito.

Debido a esto, el volante se quedó sin posibilidades de jugar los clásicos ante Universidad Católica y Universidad de Chile.

"Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido con Audax, perdemos a Arturo por dos partidos muy importantes (...) No me gusta meterme en temas de sanciones, pero creo que las dos amarillas hubiese sido un partido lo lógico, así que creo que fue un poco excesivo", comentó.

Con respecto a las posibles salidas de jugadores en el mercado de pases invernal, el timonel del elenco albo aseguró que "me gustaría terminar con este plantel, ojalá no se fuera nadie, la prioridad es que se queden, pero si hay propuesta seria estamos en condiciones de revisarla".

Sobre el caso puntual de Lucas Cepeda, quien ha sido vinculado a varios clubes extranjeros, el dirigente sostuvo que "es uno de los mejores jugadores del torneo, muy apetecido, pero no tenemos nada formal. Mientras eso no ocurra, él sigue siendo jugador de Colo-Colo y se sigue preparando para enfrentar los dos clásicos que son importantes".

Por último, el empresario de origen sirio descartó de plano que el capitán Esteban Pavez esté disgustado en el cuadro de Macul. "No tengo ninguna noticia respecto a eso, sobre que quiera partir. He estado conversaron con él, con el capitán varias veces. No tenemos ninguna propuesta por él, ni tampoco una petición del jugador de salir".

