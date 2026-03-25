Mosa aborda la remodelación del Monumental y afirma que la intención es levantar un estadio para 60 mil personas

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que la concesionaria que administra a Colo-Colo sigue trabajando en el proyecto de remodelación del estadio Monumental.

La declaración se dio luego de que surgieran rumores sobre el interés de la empresa Red Bull en adquirir los naming rights del recinto de Macul.

"Tenemos un directorio (hoy), como ustedes bien saben, el directorio ordinario de cada mes y esperamos tener algunas noticias más tarde a ver si podemos darle alguna noticia a los colocolinos con respecto a eso", comentó el mandamás a su arribo a Santiago tras la victoria del "Cacique" sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

De todas maneras, el dirigente fue cauto y señaló que "el mensaje a los colocolinos que estamos trabajando, como se los dije la vez anterior, en forma silenciosa, en forma profesional, así que estamos avanzando con calma, pero a paso seguro".

Asimismo, el empresario puertomontino detalló que "el último año creo que hemos llevado adelante un proceso muy integrado donde han participado los distintos estamentos de la institución, donde hemos tenido avances también con varias empresas importantes del mundo que se dedican a este tema, así que espero que sigamos avanzando en esa línea".

Por último, el timonel del elenco albo manifestó su deseo de ampliar la capacidad del recinto que actualmente puede albergar a cerca de 40 mil aficionados. "Queremos un estadio para 60.000 personas porque creemos que tenemos la hinchada para eso y creemos que tenemos también la capacidad para poder construir un estadio de esa magnitud", sentenció.

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