Morón destacó a Vozinha tras su atajada decisiva en la obtención de la estrella 35 de Colo-Colo

Colo-Colo consiguió su estrella número 35 tras vencer por un agónico 2-1 a Ñublense este domingo, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, resultado que le permitió al Cacique coronarse campeón del Campeonato Nacional 2026.

En el decisivo encuentro frente al cuadro chillanejo, uno de los protagonistas fue Vozinha, quien tuvo una destacada actuación bajo los tres palos. El arquero caboverdiano realizó una atajada clave en los últimos minutos del compromiso, intervención que resultó fundamental para asegurar la consagración alba.

En conversación con ADN Deportes, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, destacó el desempeño del guardameta africano y reveló qué palabras le dedicó tras el encuentro, luego de su decisiva intervención en el tramo final del partido.

"Lo saludé, como uno saluda a alguien que es campeón, y lo felicité porque tuvo una gran atajada al final del partido, como las que tuvo contra Palestino, donde el marcador se mantuvo 1-1 gracias a él", reconoció el histórico ex meta del Cacique.

"A Vozinha le cambió la vida desde hace seis meses. Él no puede salir a un restaurante, no puede salir a la calle, porque hoy es conocido. Entonces, como los hinchas de Colo-Colo son pasionales, siempre quieren estar con él, quieren saludarlo, quieren un autógrafo, y eso él lo ha entendido muy bien", añadió.

Finalmente, Morón también valoró la incorporación de Jaime Pizarro al directorio de Colo-Colo y se refirió al trabajo conjunto que realizarán de cara a la conformación del plantel para la temporada 2027: "Ahora tenemos un integrante más, que es Jaime Pizarro. Yo no le paso la pelota, pero compartimos la pelota muchas veces. Es maravilloso que Jaime haya llegado al directorio, porque es una ayuda enorme. Es mucho más fácil trabajar cuando uno puede hacer equipo".

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