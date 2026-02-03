Morales le baja el perfil a dichos de Díaz en su presentación en la U: "Es un amigo, lo tomo como algo para aprender"

Universidad de Chile presentó de manera oficial a Marcelo Morales, quien regresa al cuadro azul tras un breve paso por el New York Red Bulls de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En la conferencia de prensa, el lateral izquierdo respondió a las críticas que ha recibido en su carrera sobre su forma física.

"No me centro mucho en los comentarios, sé lo que soy como jugador, lo que puedo aportar al equipo, así que intento centrarme en mí, en mi familia y en mi entorno. No me molesta, porque no les presto atención", expresó el carrilero.

"Sobre la condición física, ahora me he estado poniendo a punto, entrenando en doble turno para estar lo antes posible en el equipo", añadió.

En cuanto a los dichos de Marcelo Díaz, quien la semana pasada aseguró que lo mejor para quienes emigran al extranjero es no volver al fútbol chileno, comentó: "Lo de Marcelo lo dijo en general, que no fue directo hacía mí, lo conversamos pero él siempre me ayuda, me aconseja. Cuando estaba en Estados Unidos, hablamos mucho, es un amigo, y siempre ha mandado buenas vibras. Lo tomo como algo general y como algo para aprender que lo que él quiere siempre".

Respecto a su complicado 2025 en el cuadro norteamericano, donde tuvo escasa continuidad, sostuvo que "el año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 2024, pero hay que sacar lo positivo, el idioma, la preparación física para crecer como jugador. La idea es retomar el nivel, mejorar. En 2024 fue un buen año para la institución y para mí también, y la idea es superarme día a día, con un plantel que está muy bien conformado".

Por último, manifestó su deseo de volver a la Roja: "Estar en la U me acerca un poco más. Tengo que empezar a retomar el nivel. Cualquier jugador quiere estar en la Roja".

