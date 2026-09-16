Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier derrotó a Vancouver Whitecaps y avanzó a la final del Campeonato Canadiense

Con Alexis Sánchez en el segundo tiempo y sin la presencia del portero Thomas Gillier, CF Montreal derrotó por un ajustado 2-1 al Vancouver Whitecaps y se clasificó para la final del Campeonato Canadiense con un marcador global de 3-2.

Aunque la visita fue superior en varios aspectos del juego, el equipo de los chilenos tomó la delantera con un penal convertido por Prince Owusu (31').

Cuando los elencos tenían un ojo puesto en el descanso, Owusu recibió un balón largo, se deshizo de su marcador, se fue en demanda del arco y definió con frialdad a la derecha del guardameta (45').

En el complemento fue más evidente el dominio del forastero, pero estuvo falto de ideas y precisión en los metros finales, facilitando el trabajo de la zaga rival.

Cuando se disputaba el minuto 71, el "Niño Maravilla" entró a la cancha en reemplazó a Daniel Ríos y casi de inmediato tuvo una chance de gol, pero la acción se invalidó por offside.

En los descuentos, Emmanuel Sabbi (90+1') estrechó las cifras con un remate a la izquierda del guardameta, pero no alcanzó para cambiar el resultado final de la llave.

Sólido triunfo del Impact, que logró sacudirse de la mala racha de resultados en la MLS y se anotó en la definición del certamen canadiense, donde enfrentará al Forge FC el próximo 21 de octubre.

Por lo pronto, CF Montreal volverá a la acción para medir fuerzas con el Columbus Crew de Gonzalo Tapia este sábado a las 20:30 horas.

(Imagen archivo: @cfmontreal)

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