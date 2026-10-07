Tribunal de Disciplina de la ANFP castiga a más de 5 mil hinchas de la U por incidentes en partido con la U. de Concepción

Caro le costó a los fanáticos de Universidad de Chile que protagonizaron incidentes en el partido frente a Universidad de Concepción, del pasado 30 de agosto en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la Liga de Primera 2026.

Es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió sancionar a 5.001 hinchas del cuadro azul por el uso de elementos pirotécnicos en el cotejo ante el "Campanil".

En ese oportunidad, el árbitro Diego Flores consignó en su informe que "al minuto 81, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur activaron un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos".

Debido a esto, el organismo de Quilín determinó que los 5.001 hinchas identificados tendrán prohibido ingresar al próximo partido que dispute el conjunto estudiantil por el Campeonato Nacional.

El Tribunal explicó que, aunque el elenco universitario fue visitante, y tanto la organización como los controles de acceso correspondían al cuadro penquista, de igual forma la U tiene responsabilidad por las conductas de sus hinchas.

La sanción regiría en el duelo del lunes 12 de octubre, cuando la U reciba a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua, por la 24° fecha del torneo. Eso sí, los azules tienen un plazo de cinco días para apelar.

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