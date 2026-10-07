Jorge Uauy descarta que su lista para la presidencia de la ANFP proponga eliminar ascensos o descensos

La carrera por el sillón presidencial de la ANFP se dio por iniciada. El martes quedaron inscritas las dos listas que competirán por suceder al directorio de Pablo Milad en las elecciones del próximo 19 de noviembre en el organismo de Quilín.

Por un lado irá Jorge Uauy, presidente de Palestino y quien es el candidato para una renovación en el ente rector, mientras que Jorge Yunge lo hará por el oficialismo.

Tras inscribir su lista, Uauy desmintió tener la polémica idea de eliminar descensos y ascensos e imponer en el balompié nacional un sistema como la Major League Soccer.

"Es absolutamente falso que nuestra lista proponga cerrar la Liga o transformar el fútbol profesional en una competencia cerrada. Nuestro programa de gobierno es público y en ninguna parte existe una propuesta de esa naturaleza", expresó a La Tercera.

"Lo que probablemente se ha confundido es una cuestión jurídica completamente distinta: la nueva Liga, por mandato legal, deberá adoptar una estructura societaria, y cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada nos referimos exclusivamente a su forma jurídica y de propiedad, porque sus accionistas serán los clubes que tienen los derechos sobre la Liga", añadió.

Por último, fue tajante al señalar que "eso no tiene absolutamente nada que ver con cerrar las competencias, eliminar ascensos o descensos ni terminar con el mérito deportivo".

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