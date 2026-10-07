Delantero de México revela "frustración" tras la derrota ante Chile: "El resultado no fue el que queríamos"

La Selección chilena cerró la gira por Norteamérica por la fecha FIFA con un triunfo por 2-0 ante México en Los Angeles, California.

Mientras en el plantel de la Roja valoraron la victoria en una gira cargada de polémicas, como la bullada salida de Marcelino Núñez, en el combinado azteca lamentaron la caída.

En ese sentido, el extremo Roberto Alvarado sostuvo: "Un partido difícil por el resultado, el funcionamiento que obviamente no fue el esperado. Sí aceptamos la derrota como fue. Dejamos de hacer muchas cosas, pero trataremos de aprender de estos resultados".

"Levantaremos la cara para trabajar, mejorar y que vengan mejores resultados. Hay mucha frustración por los resultados. Obviamente queríamos ganar los cuatro partidos. Duele más porque el funcionamiento no fue el que queríamos", añadió sobre la mala racha del 'Tri'.

Además, el jugador de Chivas de Guadalajara agregó: "Quizás nos quedamos con ciertos momentos de los partidos donde hicimos cosas positivas. Pero al final el resultado no fue el que queríamos. Queda aprender. Son los primeros partidos con Rafa (Márquez) y confiamos en las herramientas que nos dé para mejorar. Seguramente él no está tan contento ni tranquilo con los resultados, pero nos dice que hay que ser conscientes de lo que dejamos de hacer".

Por último, Alvarado sostuvo: "La gente quería que ganáramos al igual que nosotros. Les agradecemos por el apoyo que nos brindaron en este cuatro partidos. Buscaremos darles alegrías a la gente que siempre nos alienta".

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