Montreal de Alexis Sánchez cae 2-0 ante Philadelphia y sigue penúltimo

El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Tomás Guillier perdió como visita y quedó en el penúltimo lugar de la tabla de la MLS con 21 puntos.
Montreal tendrá que remar desde atrás en la MLS.
El equipo donde militan los jugadores chilenos Alexis Sánchez y Tomás Guillier venía de ser despiadadamente goleado por el Inter de Miami de Lionel Messi y este sábado sumó una nueva caída como visita: 2-0 ante Philadelphia.
Sánchez fue titular y jugó hasta los 79’ (lo reemplazó Noah Streit) mientras que Gillier vio todo el partido desde la banca.
Los goles de Philadelphia fueron de Danley Jean Jacques (57’) y de Cavan Sullivan (75’).
Con esta nueva derrota, Montreal quedó en el penúltimo lugar de la tabla con 21 puntos en 23 partidos jugados.
PURANOTICIA