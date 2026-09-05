Montreal de Alexis Sánchez cae 2-0 ante Philadelphia y sigue penúltimo

Montreal tendrá que remar desde atrás en la MLS.

El equipo donde militan los jugadores chilenos Alexis Sánchez y Tomás Guillier venía de ser despiadadamente goleado por el Inter de Miami de Lionel Messi y este sábado sumó una nueva caída como visita: 2-0 ante Philadelphia.

Sánchez fue titular y jugó hasta los 79’ (lo reemplazó Noah Streit) mientras que Gillier vio todo el partido desde la banca.

Los goles de Philadelphia fueron de Danley Jean Jacques (57’) y de Cavan Sullivan (75’).

Con esta nueva derrota, Montreal quedó en el penúltimo lugar de la tabla con 21 puntos en 23 partidos jugados.

PURANOTICIA