Montecinos apuntó contra Francisco Meneghini tras su abrupta salida de O'Higgins

Luego de haberse desahogado en redes sociales, el delantero Joaquín Montecinos se refirió a lo que fue su salida anticipada de O'Higgins después de varias en las cuales no fue considerado en los planes del director técnico Francisco Meneghini.

En entrevista con radio Futuro, el ex seleccionado nacional partió señalando que "a realidad es que situaciones que había que manejarlas en un tiempo muy corto y se malinterpretaron muchas cosas. Hubo mucha desinformación y también creo que hay cosas que hay que guardarlas dentro del camarín. Lamentablemente se expuso todo mucho y la situación empeoró con el correr de los días, con el tiempo fue insostenible".

Sobre el término anticipado de su contrato con el conjunto rancagüino, el atacante explicó que "llegué a acuerdo con el fútbol mexicano, el club que fue dueño de mi pase durante mucho tiempo, con Xolos, por lo tanto, por consecuencia, también tenía que finiquitar con O’Higgins. Se juntó esto y por eso hoy soy jugador libre".

El ex futbolista de Audax Italiano manifestó su descontento con la postura adoptada por el entrenador del elenco celeste, quien en una conferencia de prensa aseguró que el veloz extremo había solicitado no ser convocado porque estaba esperando una oferta de otro club nacional, supuestamente, Colo-Colo.

"Me duele mucho la situación con el profe. Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, porque creo que hay cosas que se guardan en el camarín. No puedo estar exponiendo todo lo que pasa en el camarín. Hay códigos y yo siempre me caractericé por ser una persona con códigos y transparentes", recalcó.

El puntero sostuvo que lo más fácil hubiese sido "hacerme el enfermo, que me dolía todo y no podía jugar. Pero yo no soy así, prefiero no mentir y decir la verdad. Eso es lo que más me dolió por ser transparente. Terminé de la peor manera posible, porque terminé expuesto ante todo el fútbol, donde me imagen se manchó. Me quedo tranquilo porque fui honesto y dije la verdad".

El nacido en Barranquilla indicó que "el profe resolvió con su medida, que fue sacarme de la citación. Tampoco fue que yo dije ‘yo no juego este partido’. No fue así la situación. Entonces eso a mí es lo que más me duele. Nunca más lo hablé con el profe, porque yo estaba muy dolido por la exposición que tuve. Terminé trasquilado en una situación que fui muy honesto".

Con último, Montecinos lamentó la rueda de prensa del DT, puntualizando que "él expuso delante de todos que yo iba a volver a remarla, pero delante del grupo fue que te vamos a dar una oportunidad si te la ganas. Entonces al final ya viene este tira y afloja, yo me empecé a desilusionar de muchas cosas".

PURANOTICIA