Modifican programación del partido donde Coquimbo podría coronarse campeón por primera vez

Modifican programación del partido donde Coquimbo podría coronarse campeón por primera vez

El elenco "pirata" debe visitar en Rancagua a un encendido O'Higgins y en caso de ganar, debe esperar a que Universidad de Chile y Universidad Católica empaten para bajar la primera estrella de su historia.

Lunes 20 de octubre de 2025 22:31
Con la victoria del domingo sobre Colo-Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido dio un nuevo paso hacia la conquista de la Liga de Primera, título que podría quedar en sus manos este fin de semana.

El elenco "pirata" debe visitar en Rancagua a un encendido O'Higgins y en caso de ganar, debe esperar a que Universidad de Chile y Universidad Católica empaten para bajar la primera estrella de su historia.

A raíz de la importancia de este encuentro, la ANFP decidió modificar la programación del choque entre "filibusteros" y celestes, agendado inicialmente para el sábado a las 20:00 horas.

Ahora, en cambio, el compromiso arrancará a las 18:30 del domingo, con el "Barbón" saltando a la cancha sabiendo el resultado del Clásico Universitario, pactado para el mismo día a las 12:30 en el Claro Arena.

