Misión permanencia: Everton confirmó el retorno de Javier Torrente tras la salida de Mauricio Larriera

Everton de Viña del Mar oficializó el regreso de Javier Torrente para encabezar el cuerpo técnico, tras la salida de Mauricio Larriera.

La llegada del estratega argentino se produce luego de que el uruguayo presentará su renuncia después de la derrota ante Palestino.

A cinco fechas del final del certamen, los "ruleteros" se ubican en la décimocuarta posición con 22 puntos, a solo dos unidades del descenso directo a la Primera B.

"Lucho" llega en compañía de Diego Torrente como entrenador asistente y Gonzalo Sánchez como preparador físico.

A través de redes sociales, el club viñamarino anunció que "el estratega argentino Javier Luis Torrente vuelve a comandar al equipo Oro y Cielo de cara a la recta final de la Liga de Primera Itaú 2025".

"¡Mucho éxito en esta nueva etapa, profe querido!", complementaron.

Cabe señalar que esta será la tercera experiencia del trasandino al mando de la banca "ruletera", tras haber dirigido en las temporadas 2017/2018 y 2019/2020.

(Imagen: @evertonsadp)

PURANOTICIA