Mirko Jozic regresa a Chile tras dos décadas para recibir multitudinario homenaje de Colo-Colo

Colo-Colo y el fútbol chileno tienen una visita de lujo. Tras casi 20 años de ausencia, este martes regresó al país Mirko Jozic, histórico exentrenador del Cacique y artífice del título de la Copa Libertadores de 1991 conseguido por el conjunto albo.

El técnico croata arribó a Santiago para participar en una serie de homenajes organizados por Colo-Colo. A su llegada al Aeropuerto de Santiago, fue recibido por varios fanáticos del club, a quienes firmó autógrafos.

"Venir a Chile es algo muy, muy emotivo para mí. Es pura emoción porque eso confirma que por atrás de mí se quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue la amistad y sigue mi amor por Colo-Colo y por Chile", expresó conmovido por el recibimiento el balcánico, en declaraciones que reproduce Radio Cooperativa.

Jozic también destacó el rol colectivo que tuvo el histórico plantel que conquistó el principal torneo continental de clubes en 1991.

"Yo soy solamente un hombre. Todos los triunfos que hicimos no son mérito mío, es mérito de grupo, de equipo; y el equipo no está si no tiene una hinchada como la de Colo-Colo", añadió.

Durante su estadía en el país, el exentrenador tendrá un reconocimiento este miércoles en el Teatro Caupolicán. Además, está contemplado el renombramiento de la Casa Alba con su nombre y una distinción en el estadio Monumental durante el fin de semana, en el duelo que Colo-Colo disputará ante Deportes Concepción.

(IMAGEN DE @CSYDCOLOCOLO)

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