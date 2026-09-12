Mirko Jozic recibirá homenaje en el Monumental ante Deportes Concepción

El entrenador Mirko Jozic, quien logró con Colo-Colo la Copa Libertadores de 1991, volvió a nuestro país luego de 21 años por una invitación que le formuló el mismo Club Social y por la que ha recibido diversos homenajes desde que llegó este martes 8 de septiembre, y que este domingo 13 le tendrán en una nueva cita que tiene una enorme coincidencia para los Albos y el técnico.

Jozic en esta ocasión será distinguido por Blanco y Negro en el marco del partido frente a Deportes Concepción en el estadio Monumental David Arellano, Sociedad Anónima con la que se fue profundamente molesto porque no le cumplieron todo lo prometido cuando los nombraron director deportivo y donde supuestamente tendría un gran plan de desarrollo, pero no le brindaron los recursos por lo que el estratega decidió marcharse ante tanta negativa y la imposibilidad de materialziar los proyectos que potenciarían a Colo-Colo.

Jozic volverá a los pastos del Monumental, donde dirigió por última vez el 2 de enero de 1994, cuando el Cacique ganó 3-0 a Unión Española y se alzó con la copa del Campeonato Nacional del 93, tercer título de liga que el croata obtuvo con el Popular, luego de lo cual tomó la dirección de la Selección Chilena.

Pero el duelo ante Concepción de este domingo tiene un dato especial para quien también fue el técnico de Yugoslavia, campeón del mundo juvenil en Chile el 87. Ante los Lilas Colo-Colo comenzó su participación en la Libertadores del 91, que coronó con la vuelta olímpica el 5 de junio de ese año luego de imponerse 3-0 a Olimpia de Paraguay.

El 20 de febrero de dicho año, en el entonces Estadio Regional de Concepción, iniciaron la ruta que terminó con el título en manos del Cacique, y en dicho pleito pudieron ganar sobre la hora, pero Jaime Pizarro desperdició un penal a cuatro minutos del cierre del partido. Y ahora, en un homenaje a estadio lleno, coincidentemente Colo-Colo se volverá a ver las caras con el León de Collao, y nuevamente con la presencia de Mirko Jozic luego de 35 años.

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