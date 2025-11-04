Miranda y el debut de la Roja Sub-17 en el Mundial ante Francia: "Intentaremos competir de la mejor manera"

El director técnico de la Selección chilena Sub-17, Sebastián Mirada, anticipó el debut de sus dirigidos en la Copa del Mundo de Qatar, certamen donde la Rojita se verá las caras con Francia este miércoles a las 12:45 horas de nuestro país.

El estratego admitió que "estamos muy ansiosos por este debut, con mucha ilusión. Este proceso empezó hace dos años y medio. Creo que hemos hecho una buena preparación. Sabemos que un Mundial nos vamos a enfrentar a los mejores y con nuestro modelo de juego intentaremos competir de la mejor manera".

En la misma línea, reconoció la importancia del rival, pero subrayó que "intentaremos hacer prevalecer nuestra manera de jugar y que nuestros jugadores se sientan protagonistas del partido. Con esa ilusión y con esas ganas esperamos este debut en el Mundial".

Asimismo, el DT planteó que "el hecho de ver otras selecciones sudamericanas que han competido de buena manera: Venezuela ganando a Inglaterra, ganó Brasil, Argentina logra ganarle a Bélgica; va generando cierta confianza. Hemos sido capaces de competir más allá del resultado. Y esa palabra este equipo la tiene por delante".

Por otra parte, el entrenador explicó la ausencia de su ayudante técnico Ariel Leporati, quien dirigió a varios de los jugadores del plantel en la serie sub-15. "Cuando iniciamos el proceso de preparación de esta Sub-17 a fines del año pasado, Ariel ya estaba como ayudante de Nicolás Córdova para el Sudamericano Sub-20. Y cuando fuimos a jugar el Sudamericano Sub-17, Ariel venía con un desgaste por haber estado 28 días concentrado. Entonces, vino otro cuerpo técnico", sostuvo.

Además, Miranda despejó dudas sobre el estado del volante Zidane Yáñez, puntualizando que "no está descartado. Posteriormente al Sudamericano, tuvo un síndrome bien complejo que no le permitía que irrigara bien la sangre hacia los pies. Y sus dedos se dormían".

"En conjunto con New York City (club dueño de su pase), ellos hicieron un tratamiento y dejó de competir mucho tiempo. El último partido fue en abril, Ya en el Sudamericano tenía las molestias. Con su constancia, su trabajo, el del club, su familia, él está en perfectas condiciones", cerró.

