Ministro del Deporte respalda suspensión de la final de la Copa de la Liga: "Las medidas que se toman entiendo que son las correctas"

Continúan las reacciones por la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, la cual se iba a disputar este viernes 16 de octubre en el Claro Arena.

Ahora fue el ministro del Deporte, Francisco Riveros, quien se refirió al tema y respaldó la decisión de la ANFP de suspender la definición entre "piratas" y celestes, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana rechazara las alternativas presentadas para albergar el partido.

"Creo que el frente de mal tiempo es algo que definitivamente no estaba en ningún plan y las medidas que se toman entiendo que son las correctas, según la mirada técnica que se tomó para poder tomar esta decisión", expresó el titular de la cartera durante una actividad en el Parque Estadio Nacional.

Consignar que la Delegación Presidencial de la región Metropolitana no autorizó la realización de la final de la Copa de la Liga en el Claro Arena debido al aluvión que afectó a Las Condes la semana pasada y el reciente sistema frontal, mientras que también rechazó la alternativa del estadio Santa Laura por falta de contingente de seguridad.

Debido a todo esto, la ANFP resolvió el martes suspender la definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins hasta nuevo aviso.

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