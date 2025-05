Ministro de Seguridad: "No tengo inconvenientes en paralizar el fútbol si no se cumplen las medidas"

La suspensión del partido entre Unión La Calera y San Luis de Quillota por Copa Chile, debido a incidentes entre sus barras, no hizo más que profundizar la crisis de seguridad que vive el fútbol chileno.

Esta situación puso al Gobierno en alerta, y el ministro de Seguridad Nacional, Luis Cordero, lanzó una dura advertencia para que los clubes cumplan la ley.



"En el fútbol profesional, después de la tragedia viene la promesa y después de la promesa viene el olvido. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima tragedia. La diferencia de esta vez es que la creación del Ministerio de Seguridad tiene competencia específica y no es posible el cumplimiento de una promesa sin consecuencias", expresó Cordero a El Mercurio.



"No tengo ningún inconveniente, el Ministerio de Seguridad no va a tener ningún inconveniente en impedir que se desarrollen eventos deportivos, en paralizar el fútbol, si no se cumplen las medidas de seguridad establecidas por la ley", añadió el titular de la cartera.

Además, agregó de manera tajante: "Si usted promete, cumple. Y si usted no cumple, no hay eventos deportivos. Así de simple".

Sobre el fin del Plan Estadio Seguro el pasado mes de abril, comentó: "Se iba a terminar igual. Los eventos del Monumental precipitaron el anuncio de una reestructuración inevitable".

