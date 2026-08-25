Ministerio del Deporte denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en el cierre de la Corporación Santiago 2023

El Ministerio del Deporte informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por hechos detectados en el marco del proceso de cierre y liquidación de la Corporación XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Según la cartera, los antecedentes que motivan la acción judicial dicen relación con "rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación, y aspectos vinculados a la administración del proceso de liquidación que, a juicio del Ministerio, ameritan ser esclarecidos por la autoridad competente".

El Ministerio reiteró su "compromiso con el cuidado y buen uso de los recursos del deporte y de todos los chilenos, y su plena voluntad para poner a disposición del Ministerio Público toda la información y antecedentes que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos".

Cabe recordar que el ministro del Deporte, Francisco Riveros, señaló en conversación con La Tercera que "la Corporación todavía no está cerrada, pese a que debió cerrarse en noviembre de 2024, pero luego se pidió una extensión que permitían los estatutos hasta noviembre de 2025… Hay problemas con Santiago 2023 que estamos revisando: rendiciones rechazadas, juicios laborales y civiles, y materias legales y estatutarias que llaman la atención”.

“Esto es algo que busco con especial interés: fortalecer el control del uso de los recursos en el deporte chileno, así que esta situación la estamos revisando y estamos bien de cerca con ella“, añadió.

La autoridad también abordó su participación en los inicios de la entidad: “Yo fui parte del primer equipo que llegó a la Corporación y estuve en ella entre julio y diciembre de 2019. De ahí, decidí regresar al sector privado”.

Finalmente, aseguró que durante el período en que formó parte de la institución "está todo aclarado y con las rendiciones aprobadas".

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