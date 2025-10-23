Milad y la opción de que Pellegrini asuma en la Roja: "Sería un elogio tener un técnico de esa envergadura"

El nombre de Manuel Pellegrini suma consenso en el medio nacional para que sea el nuevo entrenador de la Selección chilena de cara al siguiente proceso y pueda poner fin al fracaso de quedar fuera de tres Mundiales de forma consecutiva.

De hecho, Felipe Correa, gerente de selecciones, confirmó que en la ANFP desean al actual técnico del Betis de España, aunque todo depende del propio DT.

Y ahora fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien se refirió a la opción del "Ingeniero" y, de paso, le mandó un mensaje.

"Felipe Correa (gerente de selecciones nacionales), junto a su equipo de asesores, están barajando las posibilidades de los técnicos. Ahora, si me dicen Manuel (Pellegrini), bienvenido mañana Manuel", reconoció el timonel del organismo de Quilín tras firmar un acuerdo con TNT Sports que permitirá más partidos y un nuevo torneo para el fútbol chileno en 2026.

"Sería un elogio para nosotros tener un técnico de esa envergadura. Con el currículum y la experiencia que tiene Manuel, sería un aporte fundamental para nuestra selección", añadió el directivo.

Además, el exintendente de la región del Maule agregó: "Él decidirá sobre lo que quiere para su futuro. Nosotros no podemos influir en eso, pero las puertas están abiertas para él. Es una decisión netamente personal, porque Manuel está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con muchas energías".

PURANOTICIA