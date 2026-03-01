Milad y clubes rechazan reforma a Ley de Sociedades Anónimas del fútbol

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, junto a los timoneles de 30 clubes de la Liga de Primera y el Ascenso, expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), advirtiendo sus efectos sobre el fútbol chileno.

En una carta enviada a El Mercurio, los dirigentes valoraron la voluntad política de modernizar el marco regulatorio, pero alertaron que el proyecto sufrió una transformación sustantiva y radical que excede los objetivos originales.

Los clubes señalaron que el Ejecutivo introdujo indicaciones en enero de 2025 que convirtieron la iniciativa en una reforma refundacional del deporte profesional, con implicancias que van más allá del fútbol.

Entre las principales críticas, advirtieron que el proyecto obligaría a la ANFP a constituirse como sociedad anónima, lo que podría debilitar la relación entre el fútbol profesional, las selecciones nacionales y la Federación.

Asimismo, denunciaron que durante la tramitación legislativa la ANFP fue invitada solo una vez a exponer ante la comisión del Senado, lo que consideran una insuficiente participación del mundo del fútbol en el debate.

Pese a los reparos, los firmantes manifestaron su disposición a colaborar en una modernización responsable que fortalezca la transparencia sin afectar la estabilidad ni el desarrollo del deporte.

Finalmente, los dirigentes hicieron un llamado al Senado para que el proyecto vuelva a comisión y se abra un espacio real de diálogo, permitiendo incorporar las observaciones de clubes y autoridades del fútbol profesional.

