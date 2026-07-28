Milad por la elección del nuevo DT de La Roja: "Yo nunca he elegido a un técnico"

La búsqueda del nuevo entrenador de la Selección chilena continúa sin una definición, pese a que ya han transcurrido varias semanas desde el término del último proceso clasificatorio con miras al Mundial de 2030.

En ese contexto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó nuevos antecedentes sobre el estado de las gestiones y explicó cómo se desarrollará el proceso para elegir al próximo estratega de La Roja.

"Hay un proceso que está realizando Felipe Correa, que es el encargado de llevar el día de mañana al directorio las entrevistas que ha hecho", expresó el timonel del organismo de Quilín en conversación con DSports.

Milad también señaló que la identidad de los candidatos se mantendrá en reserva, argumentando la necesidad de resguardar el proceso de selección.

"No te puedo relatar con quién ha hablado porque son procesos que se tienen que llevar con mucha cautela, porque esto puede condicionar el día de mañana", añadió.

Consultado sobre si será él quien adopte la decisión final respecto al nuevo entrenador de la selección, el presidente de la ANFP aseguró que la elección se realiza de manera colegiada y siguiendo el procedimiento habitual.

"Yo nunca he elegido a un técnico. Siempre se ha llevado, a través del director deportivo, una terna en la cual se explican cada una de las características de los técnicos, y ahí se da a conocer posteriormente, una vez que se elige, pero por sugerencia siempre de lo que ha sido la costumbre del director deportivo", enfatizó.

PURANOTICIA