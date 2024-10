Milad descarta la salida de Gareca en caso de que Chile pierda ante Colombia: "Tenemos que entender que esto es un proceso"

La Selección chilena visita este martes a Colombia en Barranquilla a las 17:30 horas, con la urgencia de sumar para comenzar a salir del último lugar de la tabla de las Clasificatorias para el Mundial 2026 y volver a ilusionarse con la chance de ir a la próxima cita planetaria.

Además, la Roja también necesita conseguir un buen resultado ante los "cafetaleros" para no complicar más la continuidad del técnico Ricardo Gareca, quien está en la cuerda floja por el pésimo momento del "Equipo de Todos".

En ese sentido, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue consultado sobre si se irá el entrenador argentino si es que Chile no le gana a Colombia: "No, la verdad que no. Nosotros tenemos que seguir apoyando, tenemos que entender que esto es un proceso. Hay jugadores nuevos y hay que seguir trabajando, a pesar de todo", declaró a DSports.

"Si no sumamos en Colombia, tenemos que optar en un cien por ciento a sacar los seis puntos próximos, ese es el objetivo. Pero queremos sumar, que es muy importante para romper la mala racha y darle un premio a estos muchachos que se han esforzado", añadió.

Además, el timonel del organismo de Quilín agregó: "Ha costado encontrar el once ideal, pero en el último partido se mostró garra, disposición, voluntad y eso es muy importante cuando uno quiere sacar resultados positivos".

PURANOTICIA