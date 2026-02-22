Mike Tullberg elogia a Darío Osorio tras goleada del Midtjylland

Darío Osorio, volante chileno del Midtjylland, recibió elogios y palabras de motivación de parte de su entrenador, Mike Tullberg, tras la contundente victoria por 4-0 sobre Silkeborg IF en la Superliga de Dinamarca.

En un video compartido por el club, el estratega se dirige directamente al nacido en Hijuelas, destacando su actuación y el impacto que tuvo en el desarrollo del encuentro.

“Tú eres la razón por la que hoy pudimos jugar así. Quizás no marcaste tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante”, señaló Tullberg, subrayando la relevancia de Osorio en el esquema ofensivo del equipo.

El DT continuó con su arenga y afirmó que, actualmente, no puede encontrar a ningún jugador en el mundo que, como atacante, esté rindiendo al nivel de Osorio, mostrando la confianza que deposita en el joven chileno.

Con esta victoria, el Midtjylland se mantiene a solo dos puntos del líder Aarhus GF, a falta de una fecha para finalizar la fase regular de la competición.

El próximo desafío será ante Brondby, donde el equipo buscará acercarse aún más al puntero antes de comenzar la ronda final por el título.

Con estas palabras y el rendimiento mostrado, Darío Osorio se consolida como una de las figuras jóvenes más prometedoras del fútbol chileno en Europa, generando altas expectativas de cara a la recta final de la Superliga danesa.

