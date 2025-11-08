Miguel Ramírez dio un paso al costado de banca de la Unión luego de la derrota ante Colo Colo

La derrota de esta sábado ante Colo Colo fue la gota de derramó el vaso en Unión Española, elenco que se desprendió del director técnico Miguel Ramírez en plena lucha por la permanencia a falta de tres fechas para el término de la Liga de Primera.

El propio estratego fue el encargado de dar la noticia en conferencia de prensa. "A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión", indicó.

Cabe recordar que "Cheíto", quien durante el primer semestre entrenó al colista Deportes Iquique, arribó al conjunto de colonia en la 14a jornada en reemplazo de José Luis Sierra, cuando los hispanos estaban en la penúltima ubicación de la tabla.

Si bien en varias ocasiones el cuadro rojo estuvo cerca de salir de zona de descenso, lo cierto es que ni Ramírez pudo sacar al combinado de Plaza Chacabuco de su incómoda ubicación.

De momento, Unión Española marcha 15° con 21 puntos, uno por debajo de la permanencia que hoy estaría quedando en manos de Deportes Limache, su rival de la fecha 28.

PURANOTICIA