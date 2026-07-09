Migraciones inicia proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno por futbolistas extranjeros sin permiso de trabajo

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) elaboraron un preocupante informe sobre el presente del balompié criollo.

En el escrito, los gremios advirtieron que el 43% de los futbolistas extranjeros en Chile no tenían visa de trabajo vigente, situación que afectaba tanto a la rama masculina como a la femenina, contabilizando un total de 114.

Frente a esta problemática, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tomó cartas en el asunto y anunció el inicio de un proceso sancionatorio en contra 36 clubes profesionales: 13 de Liga de Primera, 14 de Liga de Ascenso y nueve de Segunda División.

Según lo informado por la entidad, dependiendo del caso, cada elenco se arriesga a multas que oscilan entre las 10 y 200 UTM, es decir, entre $716.000 y $14.329.800.

Frank Sauerbaum, director nacional del organismo, informó que los conjuntos eventualmente podrán apelar a la sanción y además adelantó que sostendrían una reunión con la ANFP y el Sifup en una jornada de capacitación para que no se produzcan episodio similares en el futuro.

PURANOTICIA