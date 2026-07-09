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Migraciones inicia proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno por futbolistas extranjeros sin permiso de trabajo

Migraciones inicia proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno por futbolistas extranjeros sin permiso de trabajo

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El Sermig tomó la medida tras un informe del Sifup y la Anjuf que reveló que el 43% de los jugadores extranjeros en Chile no cuenta con su documentación al día.

Migraciones inicia proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno por futbolistas extranjeros sin permiso de trabajo
Jueves 9 de julio de 2026 16:47
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El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) elaboraron un preocupante informe sobre el presente del balompié criollo.

En el escrito, los gremios advirtieron que el 43% de los futbolistas extranjeros en Chile no tenían visa de trabajo vigente, situación que afectaba tanto a la rama masculina como a la femenina, contabilizando un total de 114.

Frente a esta problemática, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tomó cartas en el asunto y anunció el inicio de un proceso sancionatorio en contra 36 clubes profesionales: 13 de Liga de Primera, 14 de Liga de Ascenso y nueve de Segunda División.

Según lo informado por la entidad, dependiendo del caso, cada elenco se arriesga a multas que oscilan entre las 10 y 200 UTM, es decir, entre $716.000 y $14.329.800.

Frank Sauerbaum, director nacional del organismo, informó que los conjuntos eventualmente podrán apelar a la sanción y además adelantó que sostendrían una reunión con la ANFP y el Sifup en una jornada de capacitación para que no se produzcan episodio similares en el futuro.

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