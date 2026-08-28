Midtjylland de Darío Osorio ya conoce a sus rivales para la fase de liga de la Conference League

Pese a que ha sido vinculado a poderosos clubes de Europa como el Bayern Múnich, de momento Darío Osorio se mantiene en el FC Midtjylland de Dinamarca, elenco con el que afrontará la Conference League.

Y el cuadro danés conoció a los rivales que enfrentará en la fase de liga del torneo internacional, tras el sorteo realizado este viernes.

En ese sentido, el elenco del oriundo de Hijuelas recibirá al Ajax de Países Bajos, al Sint-Truidense de Bélgica y al Hajduk Split de Croacia, mientras que visitará al Pafos de Chipre, el Lincoln Red Imps de Gibraltar y al Egnatia de Albania.

En tanto, Niklas Castro es el otro nacional que dirá presente en el certamen con el Brann de Noruega. El nacional y su escuadra recibirán al Braga de Portugal, al Lincoln Red Imps de Gibraltar y al Aarhus de Dinamarca, mientras que visitarán al Gent y el Sint-Truidense de Bélgica, además del Kauno Zalgiris de Lituania.

(Imagen: @fcmidtjylland)

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