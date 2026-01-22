Midtjylland de Darío Osorio sufrió un empate en la agonía ante el SK Brann por la Europa League

Con la presencia de Darío Osorio, Midtjylland dejó escapar un triunfo que tenía prácticamente en el bolsillo y terminó igualado a tres ante SK Brann por la penúltima fecha de la fase regular en la UEFA Europa League.

El chileno, quien recientemente extendió su contrato con el conjunto danés hasta 2030, partió en el banco e ingresó en el minuto 62, pero prácticamente no participó en acciones de peligro para el cuadro que adiestra Mike Tullberg.

Los "lobos" se fueron en ganancia al descanso gracias a anotaciones de Martin Erlic (4') y Júnior Brumado (31'), mientras que el empate transitorio del elenco noruego había sido obra de Noah Holm (19').

Los locales volvieron a emparejar las cifras con un penal de Emil Kornvig (68'), pero poco después Erlic repitió para el forastero. Y cuando parecía que habría más novedades en el partido, Joachim Soltvedt desde los doce pasos sentenció la paridad en el décimo minuto de tiempo añadido.

Así, Osorio y compañía se estancaron en el cuarto puesto con 16 puntos y el próximo jueves a partir de las 17:00 horas, se jugarán el paso a octavos de final ante Dínamo de Zagreb.

(Imagen: Getty Images / Mondadori Portfolio)

