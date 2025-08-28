Midtjylland de Darío Osorio selló su clasificación a la fase de liga de la Europa League

Tarea cumplida para Darío Osorio y el FC Midtjylland. El cuadro danés selló este jueves su clasificación a la fase estelar de la Europa League tras sentenciar la llave ante KuPS de Finlandia con un nuevo triunfo, esta vez por 2-0 como visita (global de 6-0).

El elenco del nacional ya había dejado prácticamente sentenciada la serie con la goleada por 4-0 en la ida en Dinamarca, donde el oriundo de Hijuelas brilló con un tanto y una asistencia.

Por eso, con la amplia ventaja sacada en el primer partido, el técnico decidió mantener al ex Universidad de Chile en el banco, donde vio cómo sus compañeros lograron sellar el avance a la fase de liga del torneo internacional.

El Midtjylland aprovechó la inferioridad numérica de su rival por expulsión de Arttu Lötjönen a los 38', por lo que abrió la cuenta a los 51 minutos mediante un lanzamiento penal convertido por Júnior Brumado. En tanto, a los 54' Aral Simsir liquidó la victoria.

De esta manera, Osorio, quien sería pretendido por otros clubes del Viejo Continente, será el segundo chileno en disputar la Europa League 2025-2026, pues Niklas Castro junto al SK Brann logró sellar su clasificación.

Consignar que este viernes se realizará el sorteo de la fase liguera, donde los clubes de los nacionales conocerán a sus rivales.

(Imagen: @fcmidtjylland)

PURANOTICIA