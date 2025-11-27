Midtjylland de Darío Osorio perdió su invicto en la Europa League tras caer ante la Roma

Con la presencia de Darío Osorio en cancha, el Midtjylland cayó por 2-1 en su visita para enfrentar al AS Roma, sufriendo su primera derrota en Europa League luego de cuatro victorias consecutivas.

El chileno arrancó el partido como suplente y vio desde la banca la apertura de la cuenta por parte del elenco italiano, que se puso por delante en el marcador gracias a Neil El Aynaoui (6'), quien impactó con una volea rasante un centro de Zeki Celik.

El atacante criollo hizo ingreso al terreno de juego para afrontar el complemento y desde un comienzo exhibió gran movilidad en los metros finales de la cancha y fue protagonista de algunas ocasiones de peligro (48', 72' y 76').

Sin embargo, sus esfuerzos no dieron frutos y el dueño de casa aumentó las cifras por medio de Stephan El Shaarawy (82'). Cerca del final del cotejo, Paulinho estrechó las diferencias para el conjunto danés, pero no alcanzó para ilusionarse con el empate.

De esta manera, los "lobos" perdieron su invicto en el certamen, pero se quedaron con el consuelo de mantenerse en lo más alto de la clasificación con doce puntos, a la espera del término de la fecha.

Midtjylland volverá a la acción en el torneo el jueves 11 de diciembre para enfrentar al Genk de Bélgica a partir de las 14:45 horas.

(Imagen: @fcmidtjylland)

