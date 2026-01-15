Midtjylland busca extender el contrato de Darío Osorio ante interés de otros equipos europeos

En Midtjylland son consientes del interés que ha despertado Darío Osorio en varios clubes europeos y, por lo mismo, quieren estar preparados para cuando llegue una oferta potente por el futbolista.

De acuerdo al portal Bold, el conjunto danés tendría conversaciones avanzadas con el chileno para extender su contrato, el cual expira en 2028.

La idea de los "lobos" sería actualizar el vínculo para que finalice en 2029, tal como hicieron con sus compañeros de ataque Aral Simsir y Franculino Djú, otros de los buenos proyectos del club escandinavo.

Es importante mencionar que durante las últimas semanas, el formado en Universidad de Chile ha sido vinculado a conjuntos de la talla del Bologna, Borussia Dortmund y hasta el Bayern Múnich.

En la presente temporada, el oriundo de Hijuelas registra seis goles y ocho asistencias en 29 partidos disputados entre todas las competiciones.

(Imagen: FC Midtjylland)

PURANOTICIA