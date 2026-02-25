Everton oficializó la salida de Javier Torrente tras un desastroso arranque en el Campeonato Nacional 2026

Apenas van cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 y la Primera División del fútbol chileno tiene a su primer entrenador caído.

Es que este miércoles Everton de Viña del Mar oficializó la salida de Javier Torrente de la banca, debido al pésimo inicio en el certamen, donde el cuadro ruletero suma cuatro derrotas consecutivas.

"Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de común acuerdo, se ha puesto término a la relación laboral entre nuestro club y el cuerpo técnico liderado por Javier Luis Torrente", sostuvo el conjunto viñamarino en redes sociales.

"Agradecemos su profesionalismo, su calidad humana y su cariño por la institución, el que han demostrado cada vez que ha sido requerido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", añadió el elenco de la Ciudad Jardín.

Además, el equipo Oro y Cielo confirmó que la dirigencia ya está trabajando "arduamente para definir a su nuevo cuerpo técnico" y que de momento será dirigido por un staff interino liderado por Davis González, DT de la serie Proyección.

