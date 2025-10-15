Michael Clark insiste en postergar el clásico universitario

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, sigue firme en su postura de no disputar el clásico ante Universidad Católica, programado en medio de las semifinales de Copa Sudamericana donde los azules deben enfrentar a Lanús.

De hecho, el pleito de ida ante el cuadro granate está programado para las 19 horas del jueves 23, mientras que el choque con los cruzados fue fijado para el domingo 26 a las 12:30 horas.

Ante esta situación, de acuerdo a radio Cooperativa, el timonel del conjunto estudiantil habría solicitado a su par de la ANFP, Pablo Milad, la postergación del partido con la UC, luego de participar en una reunión de Conmebol en Paraguay.

Según el citado medio, el mandamás del fútbol chileno comprometió su respaldo para el dirigente del elenco laico, y también habría tenido una buena recepción del gerente de ligas, Yamal Rajab.

