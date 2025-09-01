Michael Clark espera que Javier Correa "recapacite y pida perdón" por insultos tras el Superclásico

Parte de la directiva de Azul Azul emprendió este lunes vuelo rumbo a Paraguay para defender a Universidad de Chile ante el expediente que abrió la Conmebol por los graves hechos de violencia que obligaron a cancelar el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Antes de partir a suelo guaraní, Michael Clark, presidente de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil, manifestó su confianza en la defensa y que el club avanzará de ronda en el torneo internacional.

"Entregaremos nuestros descargos. Vamos con mucha esperanza, tenemos una defensa bastante sólida jurídicamente. No veo ningún argumento por el que no podamos acceder a la próxima fase", reconoció.

Pero también, el mandamás del elenco laico se refirió a la polémica en el Superclásico con el delantero de Colo-Colo, Javier Correa.

"Me empezó a decir garabatos y lo tuvieron que agarrar o se venía encima mío. No sé bien qué pasó. No va en la dirección correcta, no ayuda a bajar el nivel de violencia que hay en ese estadio. Espero que el jugador recapacite y pida perdón", sostuvo.

"Escuché los improperios. No había hinchas nuestros en el estadio. Es de locos. Si había un hincha, era un familiar de un jugador de Colo-Colo", añadió.

Por último, insistió en que, tras el fallecimiento de un hincha de Colo-Colo, el Superclásico se debió suspender: "Es una pésima señal que en ese estadio pasen cosas y no pase nada. Ayer una persona fue al estadio y no volvió".

