Walter Ribonetto será el DT de Everton de Viña del Mar tras la salida de Javier Torrente

Luego de dos triunfos consecutivos de manos del técnico interino Davis González, la directiva de Everton de Viña del Mar habría tomado una decisión definitiva con respecto a su entrenador oficial para la temporada 2026 de la Liga de Primera.

Es que pese al renacer que tuvieron los ruleteros de la mano del joven estratego, se dio a conocer que la dirigencia se habría decantado por el argentino Walter Ribonetto.

El nombre del trasandino se impuso dentro de una terna que también incluía a Ronald Fuentes, quien el año pasado dirigió a Ñublense; y Walter Lemma, ex DT de Unión La Calera y otrora ayudante de Gustavo Quinteros en Colo-Colo y Vélez Sarsfield.

El DT trasandino viajaría a Chile en las próximas horas, donde firmaría el contrato y dirigiría la primera práctica del elenco Oro y Cielo en su complejo deportivo.

Cabe hacer presente que Walter Ribonetto es un adiestrador de 51 años, que tiene experiencia en las bancas de Talleres de Córdoba, Melgar de Perú y más recientemente en Godoy Cruz de Mendoza, donde apenas cosechó una victoria en 11 duelos.

PURANOTICIA