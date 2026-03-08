Michael Clark enfrenta su recta final en Azul Azul: presión interna y caso en la CMF amenazan su continuidad

Michael Clark estaría viviendo sus últimos días como presidente de Azul Azul.

El máximo dirigente de la concesionaria de Universidad de Chile sería forzado a dejar su cargo en próxima junta de accionistas de abril. Su caso con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) -que incluye la prohibición de ejercer cargos directivos si se ratifica el castigo- y los fuertes cuestionamientos del bloque opositor allanarían su partida.

De concretarse la partida de Clark, ha trascendido que su reemplazante en el cargo sería el director José Ramón Correa.

El abogado, cercano a Clark y quien defendió a los hinchas atacados en la masacre ante Independiente, fue quien compró el paquete accionario de la familia Schapira a través de la sociedad Romántico Viajero a cambio de 7,5 millones de dólares.

