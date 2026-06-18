México se impuso a la República de Corea y selló su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

México se impuso a la República de Corea por 1-0 en el estadio de Guadalajara, sellando su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial.

En caso de ganar, cualquier de los dos equipos aseguraría su clasificación a la siguiente instancia, por lo que ambos parecían estudiar la propuesta contraria al iniciar el partido.

En el complemento México, el "Tri" sorprendió a los 5 minutos luego de que el arquero de los "Guerreros Taegeuk" no pudiera retener un envío desde la izquierda. La pelota le cayó a Romo que aprovechó y la empujó al fondo de la red, marcando el 1-0.

El portero azteca Rangel le impidió igualar las acciones a Guesung y luego estuvo fántastico con una gran doble atajada, permitiéndole a su equipo llevarse la victoria y el pase a la siguiente ronda.

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre se medirá en la próxima fase con un tercer clasificado de los Grupos C, E, F, H o I, en el estadio Ciudad de México, el 30 de junio.

Pero antes, en la última fecha de la zona A, el combinado mexicano enfrentará a República Checa, el miércoles 24 de junio, mientras que Corea del Sur será rival de Sudáfrica, en simultáneo.

(Imagen: FIFA)

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