Lucas Cepeda responde en la pretemporada: dio una asistencia en el empate del Elche

Lucas Cepeda continúa dejando buenas sensaciones en la pretemporada del Elche, ilusionando al club con el nivel que podría mostrar en la próxima temporada 2026/27 del fútbol español.

Luego de un primer semestre con escaso protagonismo, el delantero chileno ha comenzado a destacar durante los amistosos de preparación. Este martes volvió a ser determinante al aportar una asistencia en el empate 2-2 frente a Al Ain.

El conjunto franjiverde abrió la cuenta a los 10 minutos gracias al tanto de Umaru, pero Giorgos Giakoumakis igualó las acciones a los 38', resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Lucas Cepeda ingresó al terreno de juego y vio cómo su equipo quedó nuevamente en desventaja a los 69', tras la anotación de Baba Ilo. Sin embargo, el atacante chileno respondió en los 82 minutos, cuando habilitó a Álex Sánchez, quien definió con un remate cruzado para decretar el 2-2 definitivo.

Con esta actuación, Cepeda sigue sumando minutos, confianza y protagonismo en la pretemporada, con el objetivo de ganarse un puesto como titular de cara al inicio de La Liga 2026/27, donde Elche debutará el próximo 17 de agosto frente a Deportivo La Coruña.

(IMAGEN DE TNT SPORTS)

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