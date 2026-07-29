Kevin Altez recibió duro castigo tras intentar agredir a árbitro en el partido de Huachipato contra Cobresal

Kevin Altez arriesgaba una dura sanción por su altercado con el árbitro Héctor Jona durante el partido de Huachipato ante Cobresal del pasado sábado, por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

El volante uruguayo del cuadro "acerero" fue expulsado por el juez tras un tenso momento donde pareció que el jugador le propinaba un cabezazo en la nariz, aunque después el informe arbitral descartó contacto físico.

En el documento, el réferi detalló: "Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo".

Y el mediocampista charrúa conoció este miércoles su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio cuatro fechas de suspensión al futbolista.

Debido a esto, Altez se perderá los próximos duelos de Huachipato ante Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache.

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